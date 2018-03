Mogi pode ter Cléber contra o Avaí O técnico Luís Carlos Winck pode ganhar dois reforços nos próximos dias. Isso porque os atacantes Paulo Nunes e Cléber, que ainda não fizeram suas estréias com a camisa do Mogi Mirim no Campeonato Brasileiro da Série B, estão praticamente recuperados de contusão e podem aparecer entre os titulares nas próximas rodadas. Cléber, ex-Portuguesa, que teve uma distensão muscular no aquecimento do jogo contra o Brasiliense na estréia da competição, participou normalmente no jogo-treino contra o Águas de Lindóia e, apesar de ter saído com o supercílio bastante inchado em virtude de uma trombada com um jogador adversário, já deve ter condições de jogo para enfrentar o Avaí, sábado à tarde, no Estádio Wilson Fernandes de Barros. ?Se alguém conhece um bom pai-de-santo, me avise. Preciso tirar esta urucubaca que está me rondando" , disse o ex-atacante de Coritiba e Portuguesa. O caso de Paulo Nunes é ainda um pouco mais complicado. O jogador sofreu uma contratura na panturrilha da perna direita no coletivo que definiria o time para a estréia do campeonato e ainda está se recuperando da lesão. O jogador não terá condições de retornar para o jogo com o Avaí, mas na próxima semana já deverá estar trabalhando fisicamente e deverá ficar à disposição de Luís Carlos Winck.