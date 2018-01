Mogi procura substituto para Dênis Depois de perder o atacante Dênis, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da Série B, com seis gols, a diretoria do Mogi Mirim já procura um substituto do goleador que se transferiu para o Olympique des Alpes, da Suíça. O nome mais provável é o do atacante Clóvis, de 32 anos. Jogando pela Francana, foi o artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2 deste ano, com 12 gols. O jogador, que já passou por Corinthians, Vasco e Guarani, está treinando no estádio Wilson Fernandes de Barros e só não assinou contrato ainda porque estuda algumas propostas para jogar no exterior, onde já defendeu o Benfica-POR, Barcelona-EQU e Parletino-CHI. Mesmo que seja concluída a negociação, Clóvis não poderá ser aproveitado já na próxima partida do Mogi Mirim no Brasileiro devido à burocracia na inscrição de jogadores. A equipe que foi goleada pelo Palmeiras por 5 a 0 na última rodada volta a campo no sábado, contra o Sport, às 20h30, em Mogi Mirim.