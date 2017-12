Mogi quase pronto para a reabilitação Depois de perder para o Botafogo por 4 a 1 em casa na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico do Mogi Mirim, Jorge Raulli, quer aproveitar a semana de treinamentos para corrigir os muitos erros apresentados contra os cariocas na última partida e conquistar uma vitória contra a Anapolina, domingo, em Anápolis, no interior goiano. "Contra o Botafogo faltou atenção e aplicação tática do início ao fim. Fizemos um bom primeiro tempo, mas na segunda etapa aconteceram muitas falhas individuais e isso é fatal num campeonato tão nivelado como esse", declarou Raulli, que tem dois desfalques para o jogo contra a Anapolina. O zagueiro Joel e o meia Renato receberam o terceiro cartão amarelo e estarão fora da partida em Goiás. Na defesa, Paulinho e Marcelo Xavier brigam pela posição. No meio de campo a disputa é entre Leandro Gaúcho e Neto. Outras novidades serão os retornos do zagueiro Chicão e do meia Batista, que cumpriram suspensão contra o Botafogo-RJ.