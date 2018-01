Mogi quer aproveitar desmanche do adversário Já livre do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Mogi Mirim quer aproveitar os dois últimos jogos da Segunda Divisão para somar pontos e terminar a competição em uma posição melhor. O técnico Jorge Raulli sabe que o time potiguar promoveu um desmanche na equipe durante a semana, quando saiu até mesmo o técnico Wágner Oliveira, para conseguir uma boa vitória no próximo domingo, quando enfrenta o América, em Natal. "É verdade que o time do América-RN ficou um pouco mais enfraquecido com a saída de alguns jogadores que estavam atuando como titulares, mas jogar lá é sempre complicado. Esperamos ganhar confiança com o fato de termos escapado do rebaixamento para conseguir duas vitórias no restante da competição", explicou o treinador, que também tem problemas para escalar sua equipe. Além de não poder contar com o atacante Cléber, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Mogi Mirim perdeu também o volante Goiano, negociado com o Ituano, que disputa a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. Em compensação o zagueiro Chicão está de volta ao time depois de ficar fora dos dois últimos jogos em virtude de uma suspensão imposta pelo STJD.