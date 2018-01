Mogi quer vencer a primeira em casa O Mogi Mirim recebe o União Barbarense neste sábado, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1, tentando acabar com um tabu que está incomodando time e a torcida. O Mogi é oitavo colocado com oito pontos, enquanto o Barbarense é o 13º com cinco pontos. Em três jogos disputados em casa, o Mogi ainda não venceu. Foram dois empates e uma derrota. Nas cobranças de pênaltis o time venceu uma e perdeu outra. Esta situação preocupa o técnico Paulo Bonamigo. Insatisfeito com o que vem acontecendo, ele trabalhou durante a semana o lado psicológico. "Eles precisam entender que esse é o nosso campo e aqui eles têm que vencer", afirma. Os desfalques são o zagueiro Sandro Paulista e o lateral Alcir, ambos suspensos pelo segundo cartão amarelo. Seus substitutos serão Pavão e Selmo. Barbarense - No União Barbarense, que luta contra o retrospecto negativo de três derrotas consecutivas, o técnico Luís Carlos Martins mexe no time, promovendo a estréia do atacante César Mendes, ex-Palmeiras, formando a dupla de ataque ao lado de Mauro. O polivalente Paulo Santos vai atuar de ala direito, com liberdade para apoiar o ataque.