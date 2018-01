Mogi quer vitória a qualquer custo O Mogi Mirim precisa ganhar e promete não decepcionar sua torcida. Mas mantém a esperança de que o Santos, neste sábado, apresente um time misto. Este é o pensamento do diretor de futebol e técnico interino do time, Henrique Stort. Como o Santos está com 11 jogadores pendurados e já classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, todos acreditam que o técnico Geninho poupe jogadores para não ter problemas na próxima fase. "O Santos possui grandes jogadores em todo o seu elenco, mas jogar contra um time misto será melhor. A tendência é que o jogo fique mais equilibrado", comenta o treinador. Henrique, que assumiu o comando do time no início da semana, em lugar de Pedro Rocha, sabe que terá uma dura missão pela frente. O Mogi, com 15 pontos, precisa vencer o jogo e torcer para que ou Matonense, ou Inter ou União Barbarense não vença sua partida para escapar do rebaixamento. "Vamos lutar para fazer a nossa parte. Temos que sair vitoriosos para terminar o campeonato de forma honrosa, mantendo o time na divisão principal", afirma o zagueiro Marcelo Batatais, um dos mais experientes do grupo. Mesmo com as mudanças nos treinos durante a semana, o dirigente-treinador deve manter a base utilizada pelos treinadores anteriores do time. A novidade é a volta do atacante Sandro Gaúcho ao time titular, já que não vinha atuando.