Mogi queria encarar astros corintianos Depois de ter sido rebaixado para a Série C do Brasileiro, o Mogi Mirim tenta recomeçar a vida nesta quarta-feira, na estréia no Campeonato Paulista, diante do badalado Corinthians, no Pacaembu. Como as milionárias estrelas contratadas pela MSI ainda não vão estrear, o Mogi está preocupado com o bom entrosamento do time do Corinthians. "Com a exceção de Fábio Baiano e Fabinho, o time poderá ser o mesmo que terminou bem o Brasileiro, com o mesmo técnico. Por isso, acho que teremos mais dificuldades do que se o novo time fizesse a estréia. Ninguém faz milagre de entrosar uma equipe em cinco dias", afirmou o treinador José Carlos Serrão. Como teve bastante tempo para treinar, Serrão acredita ter escalado o time quase ideal do Mogi para a estréia. A única baixa nos treinamentos foi o atacante Gabriel, que seria titular caso não tivesse se machucado. Com sua ausência, o ataque será formado por Fábio Costa e Neto.