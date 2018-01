Mogi reage e empata com Rio Branco Em um jogo muito movimentado, Mogi Mirim e Rio Branco empataram, em 2 a 2, na noite desta quarta-feira, no Estádio Wilson de Barros, em Mogi, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Rio Branco, que estreou, somou seu primeiro ponto. O Mogi também tem um ponto, mas em dois jogos. A pequena torcida que compareceu no Wilson de Barros viu um primeiro tempo com amplo domínio do Rio Branco. Fazendo uma ótima marcação no meio campo e saindo com velocidade ao ataque, o time não precisou de muito tempo para abrir o placar. Aos 12 minutos , Igor cruzou na área e Émerson completou para o fundo das redes. Com enorme superioridade o Rio Branco aumentou a vantagem aos 31 minutos, quando o zagueiro Diego fez pênalti sobre Espíndola. O capitão Rafael bateu e converteu. O segundo tempo foi outro jogo. Com as entradas de Clayton e Leandro, o Mogi Mirim passou a dominar a partida e as chances de gol passaram a aparecer. Aos 19 minutos, Leandro chutou sem ângulo e diminuiu o placar. Com mais volume de jogo, não demorou muito para o Mogi empatar. Aos 23, Alessandro, em um lindo chute de fora da área, igualou o marcador. Acuado atrás, o Rio Branco passou a se defender e conseguiu segurar o empate até o final. Ficha técnica Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Diego (Clayton), Paulinho e Joel; Passos, Zé Luís, Batista (Leandro), Joílson e Alessandro; Douglas e Cris (Dênis). Técnico: Luís Carlos Winck. Rio Branco: Gustavo; Germano, Ilton, Tiago e Bill; Damon, Rafael, Émerson (Michel) e Igor (Carlos Renato); Ademir e Espindola (Genílson. Técnico: Ademir Fonseca. Gols: Émerson aos 12 e Rafael aos 31 minutos do primeiro tempo; Leandro aos 19 e Alessandro aos 23 minutos do segundo tempo. Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira. Cartão amarelo: Damon, Ademir, Espíndola, Marcelo Galvão, Diego, Alessandro, Leandro. Local: Wilson de Barros, em Mogi Mirim.