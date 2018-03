Mogi recebe campeão sem novidades Para a partida de estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Náutico-PE, campeão pernambucano, nesta sexta-feira, em casa, o Mogi Mirim só irá estrear um de seus sete reforços para a competição. O técnico Val de Mello preferiu manter a base do Campeonato Paulista, cuja campanha ele assumiu na metade e conseguiu mostrar uma melhora. Apenas o volante Paulo Henrique será titular no jogo em Mogi Mirim. O jogador foi contratado junto ao Olímpia, que disputa a segunda divisão no Estado, mas tem seus direitos federativos ligados ao São Caetano. Dos demais contratados, alguns estarão relacionados para o banco de reservas e outros têm problemas com documentação. Segundo Val de Mello, houve uma melhora considerável no time desde quando ele assumiu, na quinta rodada do Paulista, e justamente por isso pretende prestigiar os jogadores que terminaram a competição. "Aconteceu uma evolução considerável com estes mesmos jogadores e depois da reformulação no elenco, esperamos que a melhora seja ainda mais intensa. Vamos começar com a mesma base, até porque estamos com alguns problemas de documentação", justificou.