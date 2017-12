Mogi recebe Madureira na Série C Ainda sem chamar muita atenção continua neste sábado o Campeonato Brasileiro da Série C, com dois jogos neste sábado à tarde. Um dos destaques é o jogo entre Mogi Mirim e Madureira, às 15h, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras (SP), válido pe lo Grupo 10. Este jogo não será realizado em Mogi Mirim porque o time paulista foi punido devidos a incidentes na série B, em 2004. Na sua estréia, o Mogi empatou, em 2 a 2, com o Atlético, em Sorocaba. O time carioca, por sua vez, venceu a Portuguesa Santista, por 3 a 0, no Rio de Janeiro (RJ). No Distrito Federal, pelo Grupo 12, Ceilândia e Paranoá fazem o clássico candango, às 16h. O Paranoá-DF vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Mineiros-GO, enquanto o Ceilândia-DF tenta se reabilitar da derrota de 3 a 1 sofrida diante do Grêmio Inhumense-GO. A rodada será completada no domingo, quando acontecem mais 25 partidas. O jogo entre América-RN e Nacional de Patos-PB, em Natal, foi adiado para o dia 17, em virtude de um acidente de carro envolvendo quatro jogadores do Nacional. O atacante Bruno Recife, de 23 anos, ficou paraplégico. Confira os jogos da segunda rodada: Sábado Grupo 10 - 15h - Mogi Mirim-SP x Madureira-RJ Grupo 12 - 16h - Ceilândia-DF x Paranoá-DF. Domingo Grupo 1 - 17h - Grêmio Coariense-AM x Nacional-AM Grupo 3 - 16h - Remo-PA x Abaeté-PA 17h - São José-AP x São Raimundo-RR. Grupo 4 - 16h30 - Parnahyba-PI x Tocantinópolis-TO 18h Imperatriz-MA x Moto Clube-MA. Grupo 5 - 17h - Serrano-PE x Piauí-PI Icasa-CE x Ferroviário-CE. Grupo 6 - 15h - Coruripe-AL x Vitória de Santo Antão-PE Grupo 7 - 17h - Treze-PB x ABC-RN ASA-AL x Baraúnas-RN. Grupo 8 - 15h15 - Itabaiana-SE x Sergipe-SE 16h - Ipitanga-BA x Juazeiro-BA. Grupo 9 - 16h - Ipatinga-MG x Americano-RJ. Grupo 10 - 16h - Portuguesa Santista-SP x Atlético Sorocaba-SP. Grupo 11 - 15h30 - Londrina-PR x Cianorte-PR 16h - CENE-MS x Operário-MS. Grupo 12 - 16h - Ceilândia-DF x Paranoá-DF Mineiros-GO x Grêmio Inhumense-GO. Grupo 13 - 16h - América-SP x União São João-SP Rio Branco-SP x Ituiutaba-MG. Grupo 14 - 16h - Volta Redonda-RJ x Cabofriense-RJ América-MG x Villa Nova-MG. Grupo 15 - 15h - Iraty-PR x ADAP-PR 16h - Joinville-SC x Novo Hamburgo-RS. Grupo 16 - 15h - Glória-RS x Gaúcho-RS 16h - Hermann Aichinger-SC x Marcílio Dias-SC. Terça-feira Grupo 2 - 21h - Ji-Paraná-RO x São Raimundo-PA 21h30 -Vila Aurora-MT x Luverdense-MT.