Mogi, revigorado, espera pelo Bahia O Mogi Mirim reencontrou a tranqüilidade. É assim que o técnico Ademir Fonseca define o ânimo do elenco após a vitória por 2 a 0 sobre o Londrina na última rodada. Domingo, o time enfrenta o Bahia, às 11 horas, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vencer na casa do adversário deu confiança para o time que ainda não tinha conquistado nenhuma vitória no Brasileiro da Série B. "Nosso elenco demonstra que há uma maturidade. Estão assimilando as nossas orientações e com isso ganhando segurança para praticar um futebol melhor." Outra motivação é que a partida será transmitida ao vivo pela Rede Record para todo o País. "Isso estimula ainda mais os jogadores. Porém, eles não devem esquecer de se concentrar apenas no jogo, pois o Bahia é um grande adversário", alerta o treinador. Sem desfalques, Ademir Fonseca irá manter a mesma equipe que começou o jogo contra o Londrina. Apesar de tanto otimismo, o Mogi tem cinco pontos e ocupa apenas a 20ª posição.