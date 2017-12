Mogi se prepara para uma briga jurídica A diretoria do Mogi Mirim já está preparada para uma possível briga com o Santa Cruz no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O time pernambucano acusa o Mogi de ter escalado o meia Neto de forma irregular no empate em 1 a 1 entre os times, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O supervisor de futebol do clube paulista, Maurício Rocha, afirmou ter o BID (Boletim Informativo Diário), que garantiu a escalação de Neto na partida. "Não há nenhuma irregularidade com o jogador. O Mogi Mirim já está com todas provas preparadas", disse preocupado com a repercusssão do fato no elenco. Enquanto isso, o técnico Jorge Raulli quebra a cabeça para definir o substituto de Dênis, negociado com o futebol do Kwait. Cléber pode ser a opção. O meia Leandro pode ser improvisado. Na próxima rodada, o Mogi, 19º colocado, com 18 pontos, enfrenta o Londrina, na casa do adversário.