Mogi segue sem Cléber e Paulo Nunes O técnico Luís Carlos Winck já tem definido o time que enfrenta o CRB, sábado, às 17 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Ainda sem poder contar com os atacantes Cléber e Paulo Nunes, o Mogi Mirim, quarto colocado, com sete pontos, deverá entrar em campo com o mesmo time que atuou nas últimas três partidas. Com isso, para buscar a terceira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o meia Joílson segue improvisado na lateral-direita. Batista e Renato continuam com a responsabilidade de armar as jogadas ofensivas do time e Leandro Rodrigues segue como companheiro de Dênis no ataque.