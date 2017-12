Mogi segue sem vencer e Remo, invicto O Mogi Mirim continua sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o time paulista recebeu o Remo no Estádio "Wilson Fernandes de Barros" e não conseguiu sair de um empate por 1 a 1. Os paraenses, por outro lado, ainda não sabem o que é perder na competição: uma vitória e cinco empates, somando oito pontos. O Mogi Mirim continua na penúltima colocação, com apenas dois pontos. O jogo começou com um número abusivo de faltas e passes errados. Apesar de jogar fora de casa, era o Remo que chegava com mais constância ao ataque. Aos 27 minutos Gian abriu o placar para os visitantes. Ele invadiu a área pela esquerda e bateu forte no canto. O gol animou o Mogi. Aos 33 minutos Paulo César acertou o ângulo em cobrança de falta. No lance seguinte, Luciano aproveitou cruzamento da direita e mergulhou para fazer de cabeça. A bola ainda desviou no zagueiro Dezinho antes de entrar. Na segunda etapa, o Mogi Mirim melhorou bastante, mas não conseguiu fazer seu gol. Com mais de dez finalizações erradas, o time do interior paulista dominou todo o tempo. No final, o Mogi Mirim ainda tentou imprimir uma pressão, principalmente com as bolas saindo dos pés de Vandinho, o cérebro do time. Porém, os erros apareceram mais uma vez e impossibilitaram o time paulista de conseguir a primeira vitória. Pela próxima rodada da Série B, o Remo volta a jogar na próxima sexta, quando recebe o América-MG. Já o Mogi Mirim vai ao Paraná encarar o Londrina, no sábado.