Mogi só quer evitar o rebaixamento A goleada de 4 a 1 sofrida pelo Botafogo no último sábado deixou o Mogi Mirim praticamente sem chances de classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado ainda colocou o time do interior paulista na luta contra o rebaixamento à Série C. Com 21 pontos, ocupa apenas a 20ª posição na tabela de classificação. E a situação do Mogi é preocupante, uma vez que dos cinco jogos restantes, três deles (Anapolina, Náutico e América-RN) serão fora de casa. Longe do estádio Wilson Fernandes de Barros a equipe do técnico Jorge Raulli disputou oito jogos, conquistando apenas um empate e sofrendo sete derrotas.