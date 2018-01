Mogi sonha com "final" na 19.ª rodada Se no início do Campeonato Paulista os bons resultados do Mogi Mirim podiam ser considerados "fogo de palha", perto da metade da competição o time já é uma realidade e aparece, como há muito tempo não se via, como um dos favoritos ao título. Em oito partidas disputadas até o momento no Paulistão, o Mogi Mirim venceu sete, sendo as cinco últimas de forma consecutiva. A sua última vítima foi o Guarani, domingo à tarde, em Mogi, por 1 a 0. Além disso, o surpreendente vice-líder já enfrentou três dos quatro grandes clubes do Estado. Venceu Palmeiras e Corinthians, perdendo para o Santos e, mesmo assim, é de forma isolada, o segundo colocado, com 21 pontos. O único time à sua frente é o São Paulo, justamente o grande que ainda falta encarar. A partida só será disputada na última rodada e, se as coisas seguirem como estão, será uma final que o sistema de pontos corridos não proporciona. O local já está definido na tabela: será no Estádio Wilson Fernandes de Barros, no interior. O técnico José Carlos Serrão, com 54 anos, meia nos tempos em que jogava, teve uma passagem pelo próprio São Paulo na década de 70 e gosta muito da idéia de disputar o título com o São Paulo. "Seria uma honra disputar um título contra o São Paulo, principalmente se nós vencermos esta disputa. O São Paulo é um clube estruturado e se o Mogi está no mesmo patamar é porque está muito bem", frisou o treinador, que, na final da Copa Libertadores de 1974 ficou marcado por perder o pênalti que deu o título ao Independente, da Argentina. O sucesso do time, no entanto, não tem segredo. A estratégia adotada pela diretoria foi a mesma dos anos anteriores, quando as campanhas não passaram nem perto da deste ano. O elenco foi formado basicamente por jogadores renegados, desconhecidos ou oriundos do futebol do Nordeste. A folha salarial é, ao lado da do União Barbarense, a mais baixa dentre os 20 times participantes. Gira em torno de R$ 100 mil, mas o pagamento é feito religiosamente em dia. A única vantagem em relação aos concorrentes foi ter sido o primeiro clube a trabalhar com o elenco fechado, desde novembro. Após o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria traçou planos com o técnico José Carlos Serrão para dar a volta por cima em 2005. O clube conta hoje com três homens fortes: o presidente Wilson Fernandes de Barros, grande idealizador do "Projeto Mogi" que é sucesso desde o início dos anos 90, além do seu filho, Marquinhos Barros, que divide com o experiente Henrique Storti o comando do futebol do time. Pela nona rodada do Paulista, o Mogi Mirim enfrenta o União São João no Estádio Hermínio Ometto, em Araras (SP) e, se vencer, mais uma vez briga para assumir a liderança e conquistar a oitava vitória. Já o São Paulo, principal rival, enfrenta a Portuguesa Santista na Capital.