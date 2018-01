Mogi supera Barbarense e segue invicto O Mogi Mirim é o único time do interior com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, os comandados de José Carlos Serrão repetiram a boa atuação da vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, na estréia, e venceram o União Barbarense por 2 a 1. Foi a estréia do time no estádio Wilson de Barros, em Mogi Mirim. Com o resultado, o Mogi ficou na quarta colocação na classificação geral, atrás apenas de Palmeiras, Santos e São Paulo, que também venceram seus compromissos, porém, têm um saldo maior do que dois gols positivos. O Santos lidera com seis pontos e cinco gols de saldo; o São Paulo tem saldo de três, enquanto o Palmeiras tem três. O primeiro tempo do jogo foi marcado pela boa marcação, principalmente por parte dos donos da casa. Apesar de dominar territorialmente a partida, o Mogi Mirim tinha dificuldade de chegar ao gol adversário. Aos 26 minutos, por pouco o atacante Zaltron, do Barbarense, não marcou contra. Mas com os espaços deixados pelas laterais do União, o Mogi chegou à vantagem ainda no primeiro tempo. O artilheiro Neto deu um toque sutil após cruzamento de Fábio Costa e marcou seu terceiro gol na competição. Com algumas modificações, o União Barbarense voltou melhor para o segundo tempo, no entanto, foi o Mogi Mirim que conseguiu ampliar a vantagem. Aos 17 minutos, Lulinha fez boa jogada e cruzou para Mendes, que havia acabado de entrar, marcar o segundo. O União ainda chegou ao seu gol aos 41 minutos, com Chico Marcelo aproveitando rebote do goleiro João Gabriel, mas era tarde para uma reação maior. O jogo marcou ainda a reestréia do atacante Gílson Batata, de 37 anos, com a camisa do União Barbarense. O União Barbarense volta a campo pelo Campeonato Paulista na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Guarani, em Santa Bárbara D´Oeste, a partir das 20h30. O Mogi Mirim joga na quinta-feira, às 20h30, contra o Santos, no interior.