Mogi: técnico avalia novos jogadores O Mogi Mirim aos poucos vai se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo com três rodadas jogadas até agora, alguns jogadores continuam chegando ao estádio Wilson Fernandes de Barros. Os jogadores Marcelo Xavier e Sandro Silva, que chegaram no início da semana, foram avaliados pelo técnico em jogo-treino contra o Águas de Lindóia, nesta quarta-feira. O treinador ficou satisfeito com a possibilidade de contar com os dois o mais rápido possível na seqüência da competição. A dúvida fica quanto à possível escalação dos dois já no próximo sábado, quando o Mogi enfrenta o Avaí, em casa. A diretoria já deu entrada na documentação e aguarda a liberação da CBF para que possam fazer suas estréias.