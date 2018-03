Mogi tenta acabar com jejum na Série B Sem vencer há seis jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Mogi Mirim enfrenta o Joinville nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Ernesto Sobrinho, em Santa Catarina. Os dois times vivem situações complicadas. Com 12 pontos ganhos cada um, dividem a 20ª posição na classificação. Para vencer, o técnico Luís Carlos Winck não quer saber de mistérios e já definiu o time do Mogi que entra em campo. O meia Joílson, que está jogando como lateral-direito, e o volante Goiano cumpriram suspensão na última rodada e têm retorno confirmado. Na defesa, Paulinho entra no lugar de Joel, que foi expulso no empate de 1 a 1 contra o União São João. O outra novidade está no ataque. Cléber, contundido, foi vetado pelos médicos. Com isso, Sandro Silva vai atuar ao lado do artilheiro Dênis, que voltou ao time após frustrada negociação com o Olympique des Alpes, da Suíça. No Joinville, o técnico Arnaldo Lira garante estar com o time definido, mas não confirma os titulares. A dúvida fica por conta da escalação do volante Alessandro ou do atacante Maia. Com o segundo, o treinador adotaria um esquema mais ofensivo, atuando com três atacantes. Rodada - Outros dois jogos da Série B estão programados para a noite desta sexta-feira. Ainda em Santa Catarina, o Avaí recebe o Remo no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O time do técnico Play Freitas está em 12º lugar, com 17 pontos. Já a equipe paraense, que vem embalado pelos bons resultados nas últimas rodadas, está em terceiro, com 21. Em Recife, acontece um clássico pernambucano: Náutico e Sport jogam no estádio dos Aflitos buscando as primeiras posições. Os donos da casa estão em quinto lugar, com 19 pontos, e vão se reerguendo na competição após terem perdido três pontos na justiça pelo uso irregular do lateral Marcos Lucas na estréia da competição. O Sport, em 13º, com 17 pontos, vem caindo pela tabela porque luta pelo título estadual contra o rival Santa Cruz.