Mogi tenta despedida honrosa Uma despedida honrosa. É isso que o Mogi Mirim pretende, neste sábado, quando encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B. Já rebaixado, enfrenta o São Raimundo-AM, no Estádio Vivaldão, em Manaus, às 16 horas (horário de Brasília). Durante a semana, apenas um jogador deixou oficialmente o time. O atacante Gustavinho foi para o Ipatinga-MG. As dispensas devem ocorrer na segunda-feira, quando os 20 jogadores do atual elenco devem deixar o clube. Para a partida de despedida da Série B, o técnico José Carlos Serrão escalou o time no 3-5-2, já que também perdeu alguns jogadores, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Mogi ocupa a penúltima colocação, com apenas 18 pontos e se perder ainda pode acabar na lanterna, atualmente ocupada pelo Londrina-PR. O São Raimundo está na 19ª colocação, com 25 pontos.