Mogi tenta driblar problemas na Série B Não podendo nem pensar em derrota para não adiantar o iminente rebaixamento, o técnico José Carlos Serrão, do Mogi Mirim, ainda terá desfalques importantes para o jogo contra o Caxias, no sábado, no interior paulista. O terceiro cartão amarelo tirou o zagueiro Gian, o goleiro Edervan e o lateral Daniel da partida. O time ainda não foi definido, mas algumas mudanças devem acontecer. Além das prováveis entradas de Valdo, na ala, e Fábio, no gol, o meia Vandinho e o zagueiro Dezinho devem retornar. Segundo as contas feitas pela diretoria, o time precisa vencer todos seus jogos e ainda torcer contra alguns adversários diretos. Fora de campo, a diretoria tenta ajudar de todas as formas. O presidente Wilson Fernandes de Barros ofereceu uma premiação de R$ 5 mil para cada jogador caso o grupo consiga a façanha de evitar o descenso. Além disso, campanhas para a torcida comparecer ao estádio têm sido feitas. No último jogo, 500 ingressos foram distribuídos gratuitamente. O Mogi Mirim está na penúltima colocação na tabela de classificação, com apenas 16 pontos. O time é o que menos venceu na competição, apenas duas vezes. No entanto, ao lado do Remo, é o que mais empatou, dez vezes.