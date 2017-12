Mogi tenta manter o embalo em Londrina Motivado pelas vitórias sobre São Raimundo e Portuguesa, o Mogi Mirim tenta seu terceiro sucesso consecutivo enfrentando o Londrina, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Café, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 18 pontos, o time do interior paulista está há dois do seu adversário. Para este jogo, o técnico Jorge Raulli terá um desfalque de última hora. O zagueiro Marcão se machucou e não poderá fazer a sua estréia com a camisa do Mogi. Ele entraria no lugar de Chicão, que está suspenso. O técnico definiu a defesa com Marcelo Xavier e Joel, este último voltando após cumprir suspensão. No ataque, o treinador do Mogi escolheu Sandro Silva como substituto de Dênis, que foi negociado com o Kuwait. No Londrina, o técnico Roberto Fernandes deve fazer pelo menos uma alteração em relação ao time que empatou para o Botafogo-RJ. O atacante Anderson Lobão entra no lugar do meia Valdeir. Com isso, Marcelo Silva, que havia atuado no ataque, será recuado par a o meio campo. A dúvida fica por conta de Rocha, que sente dores na coxa direita e pode dar lugar à Germano. Também às 16 horas de domingo jogam CRB e América-RN, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os alagoanos estão empolgados depois da vitória sobre o Vila Nova no estádio Serra Dourada, por 2 a 1. Já o clube potiguar quer a reabilitação após a goleada de 4 a 0 sofrida para o Caxias.