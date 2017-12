Mogi tenta se recuperar contra América-MG Em situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série B, com 18 pontos, o Mogi Mirim se prepara para uma verdadeira decisão contra o América-MG no próximo sábado, no estádio Wilson Fernandes de Barros. A partida significa o divisor de águas para a equipe. Em caso de vitória, se aproxima dos líderes e volta a sonhar com a classificação. Mas, em caso de derrota, o time do interior paulista vai começar a se preocupar apenas em não cair para a terceira divisão em 2004. "Nesse campeonato todos os jogos são difíceis, tanto fora, como dentro de casa. A situação deles também não é muito boa e com certeza o América vai dificultar muito as coisas para nós", comentou o lateral-esquerdo Alessandro, que deve voltar ao time. Outro que pode voltar à equipe é o atacante Cléber. O jogador retornou aos treinamentos nessa semana após longo período no Departamento Médico. "Ainda não estou cem por cento, mas se o treinador precisar estarei a disposição", declarou o atacante, esperando uma vaga do técnico Jorge Raulli.