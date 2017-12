Mogi tenta se recuperar na Série B Entre os últimos colocados da Série B do Campeonato Brasileiro, Mogi Mirim e América-MG se enfrentam às 16 horas deste sábado, no estádio Wilson Fernandes de Barros. Apesar de estarem mais próximos do rebaixamento, o pensamento das duas equipes é de ainda lutar pela classificação à fase final. No Mogi Mirim, o técnico Jorge Raulli tem apenas uma dúvida para definir o time. Ele não decidiu ainda se o atacante Cléber vai começar a partida entre os titulares. O ex-jogador de Portuguesa, Coritiba e Guarani voltou a treinar essa semana após se recuperar de contusão. Caso ele jogue, quem deixa o time é o veterano Clóvis. O lateral-esquerdo Alessandro estará retornando ao time titular no lugar de Marcelo Xavier. Outro que volta é o zagueiro Chicão, que cumpriu suspensão e substitui Paulinho. No América, o técnico José Ângelo pretende fazer várias mudanças. O lateral-direito Osmar terá que cumprir suspensão pelo terceiro amarelo e dá lugar a Edson. No meio-de-campo, Anderson ganhou vaga de Claudinei, enquanto Jakson, que estréia no time titular, joga no lugar de Diego. Em Taguatinga, o Brasiliense tenta voltar ao grupo dos oito primeiros colocados no jogo contra o São Raimundo, que efetivou Paulo Galvão como técnico do time. Este será o último jogo de Vágner Benazzi pelo time do Distrito Federal, já que ele acertou com a Lusa e assume na segunda-feira. Outro clube do Distrito Federal em ação neste sábado é o Gama, que vai a Maceió enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé, às 17 horas. Os brasilienses, com 14 pontos, lutam para não cair. Os alagoanos, com 20, tentam uma das oito vagas nas quartas-de-final. Fechando a rodada do sábado, às 20h30 acontece o clássico pernambucano entre Sport e Santa Cruz. O jogo é uma reedição da final do último Campeonato Pernambucano, vencido pelo Sport.