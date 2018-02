Mogi terá a estréia do atacante Osni O Mogi Mirim tenta manter o embalo contra o Sport, nesta sexta-feira, em Recife, pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro. Apesar dos bons resultados obtidos nas duas últimas rodadas, a equipe paulista ainda é a 19ª colocada do campeonato, com 8 pontos. Apesar do otimismo, o técnico Ademir Fonseca tem alguns desfalques para a partida. Suspenso, o lateral-esquerdo Daniel será substituído por Valdo. No meio-de-campo, os dois volantes também cumprem suspensão. Márcio foi expulso e Paulo Henrique recebeu o terceiro amarelo no jogo contra o Bahia. Anderson e Rodrigo serão os titulares. Assim, o time manterá o esquema 4-4-2. Com tantos desfalques, o Mogi tem pelo menos um reforço. O atacante Osni fará a sua estréia. Ele chegou esta semana ao clube, mas já ganhou a vaga de titular, uma vez que Luciano foi negociado com o futebol coreano.