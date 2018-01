Mogi terá duas novidades em Belém O Mogi Mirim deve enfrentar o Remo, no próximo sábado, em Belém, com duas novidades. O volante Moisés, que está fora do time há duas partidas, foi liberado pelo departamento médico e entra no lugar do meia Maninho. O maior destaque, porém, será a estréia do atacante Clóvis. O ex-jogador de Guarani, Corinthians, Santos, entre outros, já está com a cocumentação regularizada junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e entra no lugar de Cléber, suspenso pelo terceiro amarelo. O Mogi ocupa a 19ª colocação, com 11 pontos, e não vence há quatro rodadas. A última vitória aconteceu na sexta rodada, quando bateu o Marília por 3 a 2.