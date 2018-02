Mogi terá duas novidades em Londrina Ainda buscando sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o Mogi Mirim irá enfrentar o Londrina-PR no Estádio do Café, no Paraná, neste sábado, às 16 horas, com duas novidades. O técnico Ademir Fonseca irá promover a estréia do lateral-direito Luizinho, contratado na última semana, e do meia Ademir, no lugar de Rodrigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O restante do time será o mesmo que empatou em com o Remo-PA, na última sexta-feira, em Mogi, por 1 a 1. "Tivemos tempo de treinar e acredita que vamos progredir. Mas futebol é resultado e precisamos somar pontos no Paraná", reconhece o treinador. Com apenas dois pontos, o Mogi Mirim é o penúltimo colocado na Série B, ficando atrás do próprio Londrina, que tem um ponto a mais. Os dois times estão na zona do rebaixamento e terão que mostrar um grande reação para escapar das últimas seis posições.