Mogi terá estréia de lateral no sábado Ainda atrás de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o Mogi Mirim já tem definidos uma estréia e um desfalque para o jogo do próximo sábado, diante do Londrina-PR. Luizinho está confirmado na lateral-direita, enquanto Rodrigo, com três amarelos, está suspenso. Luizinho, de 21 anos, foi contratado na última semana para tentar resolver o problema na lateral-direita. Pela posição já passaram dois jogadores. Bruno, que foi titular no último jogo, vai para o banco. Já Edson Mendes, contratado no início da competição, pediu dispensa e foi para o Santa Cruz-PE. Para a posição de Rodrigo, no meio campo, o técnico Ademir Fonseca tem duas opções. A primeira delas seria escalar três zagueiros. Assim, Carlos Alberto entraria no meio. A outra opção seria a entrada de Ademir. O atacante Gilson Batata, que pediu afastamento do time para resolver problemas particulares, ainda não tem volta prevista ao estádio Wilson Fernandes de Barros. Segundo o gerente de futebol Henrique Stort, há ainda a possibilidade deste retorno nem acontecer. O Mogi Mirim está na penúltima colocação na tabela de classificação, com dois pontos apenas, portanto correndo contra o rebaixamento. Nesta temporada seis times vão cair para a Série C.