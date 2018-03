Mogi terá volta de Cléber contra Avaí O técnico Luís Carlos Winck ganhou mais um reforço para enfrentar o Avaí, no próximo sábado, no estádio Wilson Fernandes de Barros, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante Cléber, recuperado de uma pequena contratura muscular, já foi liberado pelo departamento médico e inicia os treinamentos com o restante do elenco nesta quarta-feira. O jogador, como ainda não está com 100% de aproveitamento, deverá ficar apenas como opção no banco de reservas e entrar no decorrer da partida contra os catarinenses. Além de Cléber, o lateral esquerdo Marcelo Xavier, ex-Pelotas, e o atacante Sandro Silva, ex-Avai, foram inscritos na semana passada na CBF, já estão liberados e deverão estar no banco de reservas na próxima rodada.