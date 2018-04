Mogi traz boas lembranças a Elano A partida de domingo contra o Figueirense, em Mogi-Mirim, será especial para o meia Elano. Há quatro anos, o jogador do Santos fazia a sua estréia pelo clube da Baixada como titular, na vitória de 5 a 1 sobre o Mogi, dia 28 de abril. E justamente nesse jogo marcou pela primeira vez. "Foi na época que o Geninho era o técnico. Fico muito feliz em voltar a jogar aqui. Fiz o primeiro gol da minha carreira, abri a porta para a minha vida aqui no Santos", comenta Elano, que foi contratado do Guarani, no ano 2000, como atacante. "Mas depois, com o Leão, eu fui para o meio-de-campo. As coisas deram certo para mim." O jogador está muito satisfeito em jogar em Mogi - a Vila Belmiro foi interditada por uma partida por causa de um rojão atirado no campo no clássico contra o São Pauloo, no mês passado. "Gosto muito de jogar no interior. O estádio vai estar lotado. Temos a obrigação de vencer, precisamos fazer a lição de casa", afirma Elano. Segundo ele, a única forma de o time ter condições de conquistar o Campeonato Brasileiro é voltar à regularidade. "Essas derrotas acontecem. Foram umas duas partidas. Logo vamos voltar à regularidade da época em que vencemos sete partidas seguidas." O técnico Vanderlei Luxemburgo tem apenas uma dúvida para definir o time que domingo enfrenta o Figueirense: Ricardo Bóvio ou Preto Casagrande no meio-de-campo. No treino desta sexta-feira, em que teve de aproveitar dois jogadores do Mogi Mirim (Tairone e Fabrício atuaram como laterais) porque Márcio e Lello foram para Santos defender o time B, o treinador trabalho a primeira parte do coletivo com Bóvio. Depois, testou Casagrande."Essa é a única dúvida para o jogo", confirma Luxemburgo. A procura por ingressos na cidade foi grande durante a semana. O Estádio Wilson Fernandes de Barros, com capacidade para 19.500 espectadores, deverá receber um público de cerca de 12 mil torcedores, de acordo com a diretoria do Mogi Mirim.