Mogi troca de técnico pela 3ª vez O técnico Pedro Rocha não dirige mais o Mogi Mirim. Os dirigentes do clube confirmaram a saída do treinador na manhã desta terça-feira. De acordo com os dirigentes, o motivo da saída de Pedro Rocha são os maus resultados obtidos no comando da equipe, desde que assumiu o cargo em 05 de março. O treinador esteve mal. Estreou com um empate diante da Portuguesa em casa e só foi ganhar no quarto jogo sob seu comando (4 a 2 sobre o União de Araras). Ao todo foram quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória, um saldo bastante negativo. Ele foi o terceiro técnico do time no Paulistão. O primeiro foi Cláudio Garcia, que nem chegou a estrear por divergir dos pontos de vista da diretoria. O segundo foi Paulo Bonamigo, que mantinha uma campanha regular até ser substituído por Rocha, que passou pela sexta vez no comando do Mogi. Como falta apenas um jogo para o término do Paulistão, a tendência é que a diretoria não contrate ninguém para ocupar o cargo. O mais provável é que Henrique Storti, diretor de futebol, assuma o comando do time, trocando idéias com o próprio presidente Wilson Fernandes de Barros, que sempre teve uma forte atuação na escalação do time. O dirigente não terá vida fácil caso decida dirigir o time. No domingo o Mogi enfrenta o Santos em casa precisando vencer e torcer para que União Barbarense ou Inter de Limeira sejam derrotados, além do Guarani, último colocado, também não some pontos. Fazendo uma das piores campanhas de sua história, o Mogi Mirim está cada vez mais próximo do rebaixamento para a Série A2. Ocupa a penúltima colocação na classificação geral com 15 pontos conquistados.