Mogi vence a primeira na Série B O Mogi Mirim venceu a primeira no Campeonato Brasileiro da Série B. E foi em grande estilo, uma vez que o time paulista foi até o Paraná e derrotou o Londrina por 2 a 0, neste sábado, em jogo da 7ª rodada. Agora, o Mogi subiu para a 20ª colocação, com cinco pontos, mas permanece ainda na zona de rebaixamento. Com três pontos, o Londrina amarga a penúltima posição da Série B, na frente apenas do Santo André. O Londrina criou mais chances de gols no primeiro tempo, mas errou na hora de concluir. O Mogi, por sua vez, entrou com um esquema fechado e arriscou apenas nos contra-ataques. Em um deles, Paulo Henrique chutou forte para o gol e a bola bateu no travessão. No rebote, Luciano tocou no canto direito e abriu o placar, aos 35 minutos. O Londrina continuou com mais presença no ataque, mas o time paulista barrou as jogadas do adversário abusando das faltas. Só no primeiro tempo, o Mogi Mirim recebeu cinco cartões amarelos. No segundo tempo, o Mogi não demorou muito para ampliar. Também no contra-ataque, o atacante Gustavinho dominou a bola pela direita, girou e chutou forte, no canto oposto do goleiro, marcando o segundo gol aos 11 minutos.