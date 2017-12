Mogi vence Botafogo-SP de virada O Mogi Mirim venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, por 2 a 1, de virada, na manhã deste sábado, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-1, no estádio "Wilson Fernandes de Barros". Com esta vitória, o Mogi alcançou o Botafogo. Ambos com têm agora 15 pontos ganhos. Desde o início o Mogi Mirim demonstrou mais disposição ofensiva, mas quem saiu na frente foi o Botafogo com uma penalidade máxima cometida por Chicão sobre Mateus. O experiente Alexandre Gaúcho bateu com categoria e abriu o placar aos 21 minutos. O jogo ficou equilibrado, mas um fato viria a mudar todo o panorama em campo. Aos 35 minutos, o mesmo Alexandre Gaúcho recebeu o segundo cartão amarelo por segurar um adversário e foi expulso. A partir daí, só deu Mogi Mirim, que virou o placar no segundo tempo. O volante Zé Luis, de cabeça, empatou aos nove minutos e o meia Alexandre Salles, com um chute da entrada da grande área, virou o jogo aos 29 minutos. O Mogi ainda poderia ter ampliado o placar, mantendo-se invicto sob o comando de Carlos Rossi há cinco jogos.