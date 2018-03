Mogi vence Brasiliense por 2 a 0 O Mogi Mirim conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, ao superar o Brasiliense, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, no interior paulista. O time de Brasília só tem um ponto conquistado no empate em casa com o Palmeiras, por 1 a 1. O Mogi se reabilitou da derrota na estréia para o Paulista, por 2 a 1, em Jundiaí. A vitória foi merecida, porque o Mogi Mirim mostrou bom futebol, mesmo sem contar com Paulo Nunes e Cléber, as suas principais estrelas e que foram sacadas do time antes do jogo. Dênis abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, após jogada individual. O segundo gol também saiu de seus pés. Ele cruzou na medida para o complemento de Batista. Na terceira rodada, o Mogi enfrenta o Santa Cruz, no Recife, sexta-feira, enquanto o Brasiliense recebe o Joinville, no Distrito Federal, sábado, ainda atrás de sua primeira vitória. Ficha Técnica: Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Joílson, Chicão, Joel e Alessandro; Moisés (Fabrício Cunha), Goiano, Batista e Renato (Maninho); Leandro Rodrigues (Neto) e Dênis. Técnico: Luís Carlos Winck. Brasiliense: Donizetti; Lucianinho, Batata, Gilson e Djalminha; Deda, Carioca, Iranildo e Evandro (Sinval); Paulo Isidoro (Luis Fernando) e Túlio. Técnico: Reinaldo Gueldini. Gols: Dênis aos 42 minutos do primeiro tempo e Batista aos 10 minutos do segundo. Árbitro: Rogério Pereira Costa (MG). Cartão amarelo: Leandro Rodrigues, Joel, Fabrício Cunha, Moisés e Djalminha. Local: Estádio Wilson de Barros, em Mogi Mirim.