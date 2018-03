Mogi vence e alcança o quarto lugar Em um jogo muito equilibrado, o Mogi Mirim conseguiu parar o embalado Avaí com uma boa vitória por 1 a 0 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o time do técnico Luís Carlos Winck assumiu a quarta posição na tabela de classificação, com sete pontos. Os catarinenses, com a mesma pontuação, vêm logo em seguida, em quinto. Em campo, o Mogi Mirim foi para cima desde o início do jogo, mas esbarrava na forte marcação feita pelo técnico Lula Pereira. O Avaí, na base dos contra-ataques, criava boas chances de gols, mas o goleiro Marcelo Galvão trabalhava bem. De tanto pressionar, o Mogi marcou aos 17 minutos do segundo tempo. O atacante Dênis foi derrubado na área e o árbitro carioca Djalma José Beltrami Teixeira marcou pênalti. O próprio atacante bateu e marcou o único gol do jogo, para alegria da pequena torcida que compareceu ao Estádio Wilson Fernandes de Barros. Bem na tabela, o Mogi volta a campo no próximo sábado, às 17 horas para enfrentar o CRB, em Maceió. Já o Avaí tenta a reabilitação em casa diante do União São João no mesmo dia, mas às 18h30, em Florianópolis. Ficha Técnica: Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Joílson, Chicão, Joel e Alessandro; Moisés, Goiano; Batista e Renato (Neto); Leandro Rodrigues (Sandro Silva) e Dênis. Técnico: Luís Carlos Winck. Avaí: Gustavo; Maricá, Marcão, Maxsandro e Fábio Vidal; Mancuso, Alexandre Silva, Paulinho Carioca (Marco Túlio) e Mazinho (Abedi); Luciano (Oliveira) e Brenner. Técnico: Lula Pereira. Gol: Dênis aos 17 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo: Joílson, Maxsandro, Fábio Vidal, Brenner e Marco Túlio. Árbitro: Djalma José Beltrami Teixeira (RJ). Local: Estádio Wilson Barros.