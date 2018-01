Mogi vence e derruba técnico da Inter O Mogi Mirim se reencontrou com a vitória dentro do Campeonato Paulista. Depois da derrota por 4 a 2 para o Santos, na última rodada, o time foi ao Estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira (SP), e bateu a Inter por 3 a 2. A terceira derrota na competição culminou na demissão do técnico Alexandre Gama, da Internacional, confirmada pelo próprio presidente logo após a terceira derrota. Esta foi a terceira vitória do Mogi nas quatro primeiras rodadas e o time ocupa a quarta colocação, com nove pontos. A Inter de Limeira chegou à terceira derrota e teve que conter a ira de seus torcedores. Com apenas um ponto, o time ocupa a última colocação. Se a torcida da Inter já estava descontente com a campanha do time até o momento, bastou o jogo começar para o drama aumentar. Logo aos três minutos o artilheiro Neto se aproveitou de uma bola mal recuada para o goleiro e fez 1 a 0 para o Mogi. Mas, o susto serviu de lição e a Inter conseguiu equilibrar o jogo e o placar aos sete minutos, com o atacante Izaías. As ações seguiram equilibradas durante toda a primeira etapa, mas quando todos esperavam pelo empate nos primeiros 45 minutos, o atacante Fábio Costa acertou um lindo tiro de fora da área e recolocou o Mogi na frente. À esta altura, os torcedores que com pareceram ao Limeirão já protestavam muito contra o time. O Mogi Mirim voltou dos vestiários disposto a manter a vantagem. Mesmo priorizando o setor defensivo para conseguir o resultado fora de casa, o visitante passou a dominar o jogo. Aos 33 minutos, Mendes recebeu cruzamento na área e, na outra trave, marcou de cabeça. Aos 40 minutos, o atacante Izaías descontou cobrando falta, mas era tarde para uma reação maior. Ao final do jogo, a torcida protestou muito e o próprio presidente, João Júnior, adiantou a saída do técnico Alexandre Gama. "Ficamos chateados com nossa situação e o técnico Alexandre Gama não faz mais parte de nossa vida", decretou. Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Paulista no próximo sábado. A Inter recebe o Corinthians em Limeira, no Limeirão, às 16 horas. O Mogi Mirim joga em casa, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, contra o Ituano, às 17 horas.