Mogi vence e União São João é goleado No confronto paulista deste domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Mogi Mirim levou a melhor sobre a Portuguesa Santista no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, e venceu por 2 a 0. O jogo foi válido pela última rodada do primeiro turno desta primeira fase. Rodrigo Hote e Gérson, de cabeça, marcaram os gols do jogo, na segunda etapa. Com o resultado, o Mogi subiu para a segunda colocação do Grupo 10, com quatro pontos. A Santista está logo atrás, com um ponto a menos. Pela manhã, o União São João foi derrotado para o Ituiutaba-MG por 4 a 2, fora de casa, e encerrou o primeiro turno na última colocação do Grupo 13, com três pontos. O destaque do jogo foi Brasília, goleador do jogo, com três gols. Lenílson completou o placar para o time mineiro, enquanto Juninho e Cris marcaram para os paulistas. O Ituiutaba lidera a chave com seis pontos, dois a mais que América-SP e Rio Branco-SP.