Mogi vence na estréia de Paulo Nunes Na estréia do atacante Paulo Nunes, o Mogi Mirim venceu o Botafogo, por 3 a 1, de virada, neste sábado à tarde, no estádio "Wilson Fernandes de Barros", em Mogi, na abertura do torneio de repescagem do Campeonato Paulista. O "Diabo Loiro" mostrou muita vontade, embora ainda esteja fora de sua melhor forma física e técnica. Só que o time da casa levou um susto no primeiro tempo, quando Saulo abriu o placar para o Botafogo, aos 30 minutos. Ele aproveitou uma falha da defesa. A reação só veio no segundo tempo. O Mogi Mirim imprimiu um ritmo alucinante, criando inúmeras chances. Empatou com Maninho aos 13 minutos, com um chute cruzado. A virada saiu um minuto depois com o veterano Cléber. O artilheiro Dênis marcou o terceiro aos 18 minutos, após uma tabela com Cléber, que tem feito a diferença no time do Mogi. Paulo Nunes deixou o campo muito aplaudido ao ser substituído por Marcinho. Após fazer o placar favorável, o Mogi Mirim apenas se defendeu, tocou a bola e esperou o adversário atacar para explorar os contra-ataques. Mas o Botafogo, sem condições físicas, não reagiu. Melhor para o Mogi que festejou sua primeira vitória na repescagem. Ficha Técnica Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Bruno (Dênis), Joel, Chicão e Alessandro; Zé Luís, Márcio, Batista e Neto(Maninho); Cléber e Paulo Nunes (Marcinho) Técnico: Luis Carlos Winck. Botafogo: Douglas; Valentim, Lico, Márcio Pereira e Rodrigo (Eliel); Zé Antonio, Alex Henrique, Axel e Renê (Marcio Luiz); Saulo (Gilmar Parrudo) e Pedrão. Técnico: Basílio. Gols: Saulo aos 30 minutos do primeiro tempo; Maninho aos 13, Cléber aos 14 e Dênis aos 18 minutos do segundo. Árbitro: Paulo Roberto Ferreira. Cartão amarelo: Joel e Rodrigo Queiroz Local: Wilson Fernandes de Barros, Mogi Mirim.