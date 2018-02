Mogi vence o Bahia em casa: 2 a 1 O Mogi Mirim se aproveitou do fato de jogar em casa, no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi, e venceu o Bahia por 2 a 1 neste domingo, no jogo matinal do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória deixou o time paulista com oito pontos, agora em 19º lugar no campeonato. O Bahia perdeu uma posição, caindo da quinto para a sexto lugar, com 13 pontos. Esta foi a segunda vitória seguida do Mogi, que na sétima rodada tinha vencido o Londrina, por 2 a 0, no Paraná. Já o Bahia continua sua sina de não vencer quatro jogos seguidos em 13 anos. O time tinha vencido seus últimos três jogos: América Mineiro (2 a 1), em Salvador; América-RN, por 3 a 1, em Natal; e Vila Nova, por 2 a 1, em casa. O jogo começou quente. Aos três minutos, Vandinho fez o cruzamento, o zagueiro Leonardo tentou cortar de cabeça mas a bola tocou no seu braço esquerdo. O juiz deu pênalti, que Vandinho converteu com categoria. O jogo continuou movimentado. Aos 21 minutos , Neném empatou ao arriscar um chute da intermediária que ganhou efeito e morreu no ângulo direito do goleiro Edervan. O Mogi chegou ao segundo gol quando parecia dominado pelo visitante. Éverton cobrou o escanteio com o pé trocado no primeiro pau para a antecipação do zagueiro Dezinho, que desviou de cabeça. No segundo tempo, o Bahia tentou de tudo. O técnico Vadão abandonou o esquema 3-5-2 com a entrada de Ernani no lugar do zagueiro Alysson, mas pouco conseguiu. Depois ainda tentou ganhar força ofensiva com as entradas de Willian e Robson. As melhores chances saíram na parte final do jogo. Aos 34 minutos, o goleiro Edervan não cortou um cruzamento de Robert e quase Neto Potiguar empatou. Aos 36 minutos, Willian entrou livre pelo lado esquerdo e desviou do goleiro, mas a bola caprichosa sai u raspando a trave. Depois aconteceram três expulsões. No minuto seguinte, Márcio segurou Robert pela camisa e recebeu o cartão vermelho, porque já tinha o amarelo. Mas aos 38 minutos, Ari cometeu falta e recebeu o amarelo. Insatisfeito xingou o árbitro e recebeu o vermelho. Tudo igual em campo: 10 jogadores para cada lado. Isso até os 40 minutos, quando Neném fez obstrução sobre Daniel e também foi expulso porque já tinha o cartão amarelo. Naquela altura, o Mogi já se garantia na defesa, coma saída do meia Éverton para a entrada do zagueiro Jean. Na próxima rodada, sem os volantes Daniel e Paulo Henrique (terceiro amarelo), Márcio (expulso) e o meia Luciano (que se transferiu para o futebol da Coréia) o Mogi vai enfrentar o Sport na nona rodada, em Recife, dia 18, sexta-feira, na Ilha do Retiro. O Bahia , que não terá Luís Alberto e Neto Potiguar, suspensos com o terceiro amarelo, Neném e Ari, expulsos, receberá em casa, dia 19, sábado, o Santo André, finalista da Copa do Brasil.