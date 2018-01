Mogi x Barbarense: interesses opostos Mogi Mirim e União Barbarense fazem um duelo de opostos nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Wilson de Barros, em Mogi. Enquanto o time de Santa Bárbara D?Oeste lidera o grupo 1 do Campeonato Paulista, com 7 pontos, o Mogi é o lanterna da mesma chave, com apenas 1 ponto. Do lado do União Barbarense, o técnico Paulo Comelli faz mistério. Sem poder escalar o meia Bilu, suspenso, ele ainda não revelou quem entra no time titular: Rivaldo ou Marcos Alexandre. O Mogi também tem desfalque. O lateral-esquerdo Alessandro está suspenso. Assim, Gabriel deve entrar no time. A estréia de Alexandre Chagas e André Rosa ainda não foi confirmada pelo técnico Luís Carlos Winck.