Mogi x Ponte: briga pela liderança Sem correr nenhum risco de cair para a Série A2 do Campeonato Paulista, os invictos Mogi Mirim e Ponte Preta entram em campo nesta quarta-feira brigando pela simbólica liderança do "Torneio da Morte". O jogo acontece no Estádio "Wilson de Barros", em Mogi Mirim. A Ponte Preta ocupa a vice-liderança do Torneio com dez pontos. O Mogi vem logo atrás em terceiro, com oito. No Mogi o rebolo continua servindo como experiência para o Brasileiro da Série B. O técnico Luís Carlos Winck não abre mão de escalar um time forte para buscar a vitória. Contra a Ponte, ele não poderá contar com o zagueiro Joel e com os meias Zé Luiz e Douglas, que estão suspensos. Diego, Joilson e Batista ficam com as vagas. O técnico Abel Braga fez várias mudanças no time na Ponte. A primeira é em relação ao esquema, mudando do 4-4-2 para 3-5-2. A segunda é a escalação de cinco jovens jogadores no time titular: o goleiro Lauro, o zagueiro Gabriel, o lateral-direito Vaguinho , o esquerdo Alan e o meia Ângelo. Adrianinho e Izaías, suspensos, Luciano Baiano, liberado para tratar de problemas particulares, Ronildo, que ainda não apareceu para treinar esta semana, estão fora da partida.