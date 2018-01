Mogi x Santista é atração da TV Um dos destaques neste início de Campeonato Paulista, o Mogi Mirim recebe a Portuguesa Santista, neste sábado, às 18h, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi Mirim, na abertura da sétima rodada. O confronto será valorizado pela transmissão, ao vivo, do SporTV. O Mogi volta a jogar depois da folga na última rodada devido ao adiamento do jogo contra o Palmeiras para o dia 16. Mesmo assim, soma 12 pontos e ocupa a sétima posição. Já a Portuguesa Santista, com sete pontos, é a 14.ª colocada. No time da casa, o técnico José Carlos Serrão não poderá contar com o zagueiro Fábio Brás, suspenso. Em contrapartida, o experiente Marcelo Miguel está de volta e já foi confirmado como seu substituto. "A folga foi proveitosa para nós. Ajustamos algumas peças e melhoramos ainda mais nosso entrosamento", garante o treinador. Na Portuguesa Santista a ordem é se recuperar do tropeço do meio de semana, quando apenas empatou em casa com o Marília em 1 a 1. Disposto a surpreender o adversário, o técnico Sérgio Guedes promete levar a campo um time bem ofensivo. No entanto, ele tem duas dúvidas. No meio-campo, Cleitão e Itaparica disputam uma posição. "Nosso objetivo é manter a base. Não faremos muitas mudanças, pois pode interferir no rendimento da equipe", argumentou.