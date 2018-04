Moisés admite dificuldade para Palmeiras focar em jogo da Libertadores

O meia Moisés, do Palmeiras, admitiu nesta segunda-feira que o elenco vive uma situação curiosa. Mesmo na véspera do importante jogo pela Copa Libertadores, contra o Alianza Lima, o grupo reconhece que não consegue deixar de lado a expectativa pela decisão do Campeonato. O encontro com o Corinthians, marcado para o próximo domingo, continua no foco e divide a atenção.

O Palmeiras vem de vitória no sábado por 1 a 0 sobre o Corinthians e pode até mesmo poupar alguns titulares contra o Alianza Lima, na arena, nesta terça, para priorizar a conquista do título estadual. "Sinceramente, não tem como esquecer. É uma final. Se eu falar que esqueci o jogo totalmente para pensar na Libertadores eu estaria mentindo", afirmou nesta segunda o meia Moisés.

O jogador é um dos cotados a ser titular contra o time peruano, em confronto que pode fazer o Palmeiras disparar na liderança do grupo 8 na Libertadores. Apesar da atenção dividida, o meia garante que o rendimento do time não será afetado. "Nós somos profissionais e temos capacidade para diferenciar os momentos. Deixamos bem claro no início do ano que não iríamos priorizar competições. Claro que a gente deixa um pouco de lado o pensamento na final e foca no Alianza Lima. Não vai atrapalhar em nada", comentou.

A torcida do Palmeiras também vive grande expectativa pelos dois jogos. Para a partida com o Alianza Lima, foram vendidos 29 mil ingressos. Para o clássico com o Corinthians, a última parcial é de 24 mil entradas. Logo depois da decisão o time volta a ter um compromisso pela Libertadores, ao receber na quarta-feira seguinte o Boca Juniors, da Argentina.

Para Moisés, mesmo com a atenção dividida, a concorrida agenda pode ter benefícios. "Se não tivesse esse jogo no meio de semana, claro que para descanso seria melhor. Mas ficaríamos pensando sete dias só no jogo de domingo, a semana demoraria a passar. Assim você esquece um pouco a final, pensa em outro adversário", afirmou o palmeirense.