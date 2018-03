Moisés aposta na união com a torcida por título do Botafogo na Taça Rio

O lateral-esquerdo Moisés aproveitou a véspera da decisão da Taça Rio contra o Fluminense, domingo, às 16 horas, no Maracanã, para receber neste sábado cerca de 100 torcedores na loja oficial do Botafogo, no Engenhão.

+ Leia mais notícias sobre o Botafogo

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca

+ Fluminense treina cobranças de pênaltis antes de decisão da Taça Rio

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entusiasmado com o apoio antes da final do segundo turno do Campeonato Carioca, Moisés enalteceu a simbiose com o torcedor e afirmou que a iniciativa motivou ainda mais o elenco para o jogo de domingo.

"Achei muito legal o carinho dos torcedores por mim e por todo o grupo", afirmou neste sábado o lateral-esquerdo, que foi emprestado pelo Corinthians. "Conversei com alguns torcedores e eles desejaram boa sorte para a gente na final. Se Deus quiser vamos ser campeões e fazer um ótimo jogo."

Quem conquistar a Taça Rio chegará nas semifinais do Carioca com a possibilidade de jogar pelo empate. O Botafogo se garantiu na final do segundo turno depois de superar o Vasco por 3 a 2, na quarta-feira. Já o Fluminense ficou no 1 a 1 com o Flamengo, na quinta, e avançou porque tinha a vantagem de jogar pela igualdade.