Moisés chega ao Brasil para assinar contrato com o Palmeiras

O meia Moisés, do Rijeka, da Croácia, chega ao Brasil neste domingo para passar férias e acertar sua situação com o Palmeiras. O jogador de 27 anos já tinha a viagem marcada antes das negociações com o time alviverde, mas a chegada ao país deve agilizar o acerto da compra de 50% de seus direitos econômicos. A tendência é que ele passe por exames médicos e assine contrato até o começo da semana.

O Palmeiras deve pagar cerca de 1 milhão de euros (R$ 4,2 milhões) pelo jogador, que trabalhou com Alexandre Mattos no América-MG em 2009, quando foram campeões da Série C do Campeonato Brasileiro. O meia também teve passagens por Boa Esporte, Sport, Coritiba, Rioverdense, Toledo e Portuguesa, onde apareceu com destaque em 2012 e chegou a despertar interesse de grandes clubes do Brasil.

O Atlético-PR e o Santos chegaram a tentar a contratação do jogador, mas as conversas não foram adiante. Além de poder atuar no meio de campo, o futuro novo meia palmeirense também é opção como segundo volante, onde já atuou diversas vezes quando jogava no futebol brasileiro.

Até o momento, o Palmeiras já contratou quatro jogadores: O goleiro Vagner (Avaí), o zagueiro Roger Carvalho (Botafogo), o volante Rodrigo (Goiás) e o meia Régis (Sport) e está muito próximo de fechar com o volante Jean (Fluminense). A diretoria palmeirense ainda está atrás de pelo menos um zagueiro que chegue para ser titular, já que Jackson dificilmente permanece.