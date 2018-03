Moisés comemora sequência de jogos no Botafogo e projeta gol de aniversário

Dez dias depois de ter sido anunciado como reforço do Botafogo, o lateral-esquerdo Moisés comemorou nesta quarta-feira a sequência de jogos na equipe titular e o apoio que tem recebido dos torcedores alvinegros.

"Esse ano preciso crescer aqui e ajudar o Botafogo. Tive uma oportunidade cedo e estou aproveitando. Isso é só o início, tenho me doado muito nos jogos e nos treinos. Fico feliz pelo reconhecimento do meu trabalho", afirmou.

Moisés disputou quatro partidas com a camisa do Botafogo e em todas atuou os 90 minutos. Foram três vitórias e uma derrota. No domingo, o duelo do Botafogo contra o Volta Redonda, fora de casa, pela quinta rodada da Taça Rio, coincide com seu aniversário de 23 anos.

"O jogo poderia ser sábado, né? E domingo eu ficaria mais tranquilo com, de repente, uma folga (risos). Mas, quem sabe, Deus possa me abençoar, com um gol, e sobretudo, com o mais importante, que é vencer. Não podemos nem pensar em derrota, vamos lá em busca dos três pontos. Vai ser um jogo difícil contra o Volta Redonda" disse o lateral-esquerdo.