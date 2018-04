Moisés conta com polivalência para se firmar no Grêmio

PORTO ALEGRE - Apresentado nesta segunda-feira como novo reforço do Grêmio para o Campeonato Brasileiro, Moisés acredita que o fato de atuar em mais de uma posição pode lhe ajudar a buscar espaço na equipe. O volante, que atuou por diversas vezes como lateral no Juventude, seu ex-clube, e até como meia no Brasil de Pelotas, garantiu que não vê problema em ser deslocado para outros setores do campo.

"Já joguei de lateral, mas minha posição de origem é volante. No Brasil de Pelotas atuei também mais avançado, como terceiro homem de meio de campo, e vou procurar trabalhar forte para conquistar meu espaço aqui. Como lateral já joguei bastante, estou bem adaptado. Não teria problema para mim", declarou.

Depois de um bom Campeonato Gaúcho pelo Juventude, Moisés chamou a atenção do Grêmio principalmente pela sua capacidade na marcação. "Procuro sempre marcar forte, sou jogador de marcação, mas se tiver a oportunidade de chegar à frente vou chegar também. Não tenho problema de atacar", comentou.

O jogador chega para compor elenco, mas espera ganhar espaço e buscar sua vaga na equipe. Para isso, ele espera uma rápida adaptação, principalmente por já conhecer alguns atletas gremistas, como Alex Telles e Bressan, com quem atuou no Juventude. "O Alex é um amigo meu, o Bressan também, e sem dúvida eles farão bem para minha adaptação aqui no clube."