Moisés conta ter deixado a camisa 10 do Palmeiras para Lucas Lima

O meia Moisés, do Palmeiras, por pouco deixou de usar a camisa 10 do time. Em entrevista à Rádio Globo, o jogador contou que na virada do ano passado, o clube chegou a cogitar dar o número para o recém-contratado Lucas Lima e realizou uma consulta com Moisés para evitar um possível ciúme. O reforço atualmente veste a 20.

O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, chamou Moisés para uma conversa antes do fim do Campeonato Brasileiro, comentou sobre a possível vinda de Lucas Lima e abordou o tema da camisa. "O Alexandre me disse para eu não me preocupar, que a camisa 10 continuaria comigo. Eu até brinquei com ele que vistou a camisa do Palmeiras, o símbolo que carrego no peito, e não o número, que para mim é indiferente", afirmou. No entanto, apesar de ter se mostrado aberto à troca, o meia manteve o número.

Moisés ganhou a camisa 10 no começo de 2017, após ter disputado a temporada anterior com a 28. Após ter uma pré-temporada diferenciada para evitar lesões, o meia aos poucos terá mais chance para atuar em 2018 e demonstra otimismo com o trabalho do técnico Roger Machado. "É um treinador muito promissor. Quando a gente enfrentou as equipes dele já via um trabalho muito bem feito, equipes bem montades. Ele cobra um padrão tático", disse.