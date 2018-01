Moisés e Edu Dracena serão baixas nos primeiros jogos do Palmeiras

O Palmeiras vai começar a disputa do Campeonato Paulista sem dois titulares do time no ano passado. O zagueiro Edu Dracena e o meia Moisés serão poupados das primeiras partidas do Estadual para cumprirem um cronograma diferenciado de preparação física para a pré-temporada e devem aparecer no time a partir do próximo mês.

A comissão técnica estabeleceu para o zagueiro uma preparação de mais três semanas para estar em condições ideais. O meia, deve ser liberado dentro de 15 dias. O cronograma obedece os exames físicos realizados na última semana. As análises mostraram que a dupla precisava de um período maior de trabalho para poder se equiparar ao nível dos demais companheiros.

Dracena vivenciou processo parecido no começo do ano passado. Isso serve de exemplo para o Palmeiras repetir a programação, pois o clube entende que conseguiu elevar a frequêncie dele nos jogos graças ao cuidado tomado na pré-temporada. Em 2017 o zagueiro disputou 48 partidas, ante 27 realizadas em 2016. Já o meia Moisés teve uma grave lesão em 2017 e precisou passar por cirurgia no joelho.

Além dos dois, uma outra dupla também receberá atenção especial na pré-temporada. O meia venezuelano Guerra e o atacante colombiano Borja devem ter uma carga menor de atividades, mas já integram os trabalhos com o grupo e pode ter condições de participar da estreia no Campeonato Paulista.

O primeiro jogo do Palmeiras no ano será contra o Santo André, dia 18, no Allianz Parque. O clube comercializou até esta quinta-feira cerca de 12 mil ingressos antecipados para a partida.