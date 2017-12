Moisés faz preparação específica e deve ter a estreia na temporada adiada

O novo camisa 10 do Palmeiras ainda não deve estrear pelo time no ano no próximo domingo, no amistoso com a Ponte Preta, no Allianz Parque. O meia Moisés, por ter atuado no fim de 2016 no sacrifício e com dores no pé esquerdo, só será acionado nesta temporada assim que estiver totalmente recuperado da cirurgia realizada no fim do ano passado.

O procedimento feito em dezembro foi para solucionar uma pendência de outra operação anterior, realizada no mesmo local em fevereiro de 2016 após uma fratura. Durante todo o Brasileiro o jogador atuou com dores, mas apesar disso conseguiu ser decisivo para o Palmeiras. Moisés foi um dos escolhidos para a seleção do campeonato na premiação organizada pela CBF.

Desde o começo da pré-temporada o atleta tem feito trabalhos separados do restante do elenco. A comissão técnica quer tomar o cuidado de deixar Moisés plenamente recuperado antes de liberá-lo para o técnico Eduardo Baptista. O novo camisa 10, número herdado com a saída de Cleiton Xavier, já ficou fora do amistoso do último sábado, com a Chapecoense, e tem sido preparado para voltar ao time na estreia do Campeonato Paulista.